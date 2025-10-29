Прораб из Москвы поставил на дату рождения в лотерее и стал миллионером

Прораб из Москвы Ровшан Мусаев отметил в трех лотерейных билетах даты рождения, и все они оказались выигрышными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

«В 335911-м тираже лотереи «Рапидо Про» был разыгран суперприз — 36 505 172 рубля», — говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что несколько лет подряд при выборе комбинации чисел в билете отмечал свою дату рождения и даты рождений близких. Мусаев верил, что когда-нибудь его заветные комбинации принесут крупный выигрыш. Он признался, что в день покупки лотерейных билетов был в скверном настроении, однако все три билета были выигрышными: один — 100 тыс. рублей, второй — 17 тыс. рублей, а третий — более 36 млн рублей.

Мужчина заявил, что пока не решил, на что потратит выигрыш.

До этого в Китае жена развелась с мужем, когда узнала, что он отдал часть выигрыша в лотерею любимой стримерше. Как пишут СМИ, мужчина выиграл в лотерею $1,1 млн. Тогда он сообщил жене эту радостную новость и пообещал, что она сможет купить все, что захочет.

Ранее женщина доверилась ChatGPT и выиграла в лотерею.