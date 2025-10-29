На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прораб из Москвы поставил на дату рождения в лотерее и стал миллионером

В Москве прораб отметил в лотерейных билетах дату рождения и выиграл 36 млн руб
true
true
true
close
ronstik/Shutterstock/FOTODOM

Прораб из Москвы Ровшан Мусаев отметил в трех лотерейных билетах даты рождения, и все они оказались выигрышными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

«В 335911-м тираже лотереи «Рапидо Про» был разыгран суперприз — 36 505 172 рубля», — говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что несколько лет подряд при выборе комбинации чисел в билете отмечал свою дату рождения и даты рождений близких. Мусаев верил, что когда-нибудь его заветные комбинации принесут крупный выигрыш. Он признался, что в день покупки лотерейных билетов был в скверном настроении, однако все три билета были выигрышными: один — 100 тыс. рублей, второй — 17 тыс. рублей, а третий — более 36 млн рублей.

Мужчина заявил, что пока не решил, на что потратит выигрыш.

До этого в Китае жена развелась с мужем, когда узнала, что он отдал часть выигрыша в лотерею любимой стримерше. Как пишут СМИ, мужчина выиграл в лотерею $1,1 млн. Тогда он сообщил жене эту радостную новость и пообещал, что она сможет купить все, что захочет.

Ранее женщина доверилась ChatGPT и выиграла в лотерею.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами