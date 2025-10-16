На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина доверилась ChatGPT и выиграла в лотерею

Американка выиграла $100 тысяч в лотерее, использовав комбинацию от ChatGPT
Photo courtesy of the Michigan Lottery

В США женщина выиграла $100 тыс. в лотерее, используя комбинацию, сгенерированную с помощью ChatGPT. Об этом сообщает UPI.

Жительница Мичигана, 45-летняя Тэмми Карви, решила приобрести лотерейный билет в прошлом месяце, когда главный приз лотереи штата превысил миллиард долларов. Она попросила ChatGPT подобрать числа, которые потом использовала для своей онлайн-ставки.

В тираже от 6 сентября Тэмми правильно угадала четыре белых шара и номер Powerball. Таким образом ее выигрыш составил $50 тыс., но благодаря включенной опции «Power Play» сумма удвоилась. По словам женщины, она не сразу поверила в свою удачу.

«Мы с мужем были в полном недоумении», — призналась американка.

Теперь Тэмми планирует использовать деньги для погашения ипотеки и положить остаток на счет в банке.

Ранее врач советовалась с ChatGPT, как отравить мужа, и подсыпала ему лекарство в энергетик.

