Жена развелась с мужем, узнав, что он отдал часть выигрыша в лотерею стримерше

SCMP: китаянка развелась с мужем, узнав, что он отдал стримерше $168 тысяч

В Китае жена развелась с мужем, когда узнала, что он отдал часть выигрыша в лотерею любимой стримерше, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, мужчина выиграл в лотерею $1,1 млн. Тогда он сообщил жене эту радостную новость и пообещал, что она сможет купить все, что захочет. Супруг также передал ей банковскую карту, утверждая, что на ней лежат $420 тысяч.

Поверив супругу, Юань не стала проверять баланс и просто убрала карту в ящик. Однако вскоре мужчина начал вести себя иначе — перестал давать деньги семье, стал играть в азартные игры днем и смотреть стримы женщин по ночам, отправляя им крупные подарки.

Одной из стримерш он перевел $168 тысяч и даже отправился с ней в четырехдневную поездку. Супруга застала их вместе на железнодорожной станции.

В переписке, которую женщина позже нашла в телефоне мужа, он называл стримершу «милой» и «женой», а себя — «ее мужем». А когда китаянка проверила банковскую карту, оказалось, что на ней уже нет средств. После этого она подала на развод.

«Я внесла огромный вклад в семью, а он предал меня. До выигрыша я думала, что проживу с ним всю жизнь. Теперь жалею, что он вообще выиграл в лотерею», — рассказала жена.

Юрист Си Цзюньци пояснил, что лотерейный выигрыш, полученный во время брака, считается совместным имуществом супругов.

«Если муж тратит эти средства на суммы, значительно превышающие обычные расходы семьи, жена имеет право требовать возврата части имущества через суд», — отметил адвокат.

