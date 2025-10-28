Петербургский школьник вернулся с прогулки и нашел трупы родителей рядом с белым порошком

Mash: в Петербурге школьник нашел дома трупы родителей рядом с белым порошком

В Петербурге десятилетний мальчик нашел дома трупы родителей, вернувшись с прогулки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в квартире на Щербакова, когда школьник вернулся домой с прогулки. Предварительно, войдя в квартиру, он увидел бездыханные тела своих родителей. Рядом с ними находился рассыпанный белый порошок, а также лежала свернутая банкнота.

Мальчик самостоятельно вызвал на место экстренные службы. Прибывшие медики констатировали смерть обоих взрослых, их тела направили в морг для установления точной причины смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее ребенок два дня ждал скорую рядом с телами родителей в машине.