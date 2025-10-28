На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербургский школьник вернулся с прогулки и нашел трупы родителей рядом с белым порошком

Mash: в Петербурге школьник нашел дома трупы родителей рядом с белым порошком
true
true
true
close
Unsplash

В Петербурге десятилетний мальчик нашел дома трупы родителей, вернувшись с прогулки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в квартире на Щербакова, когда школьник вернулся домой с прогулки. Предварительно, войдя в квартиру, он увидел бездыханные тела своих родителей. Рядом с ними находился рассыпанный белый порошок, а также лежала свернутая банкнота.

Мальчик самостоятельно вызвал на место экстренные службы. Прибывшие медики констатировали смерть обоих взрослых, их тела направили в морг для установления точной причины смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее ребенок два дня ждал скорую рядом с телами родителей в машине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами