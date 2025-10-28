В ГД предложили списывать мелкие штрафы за голосование на выборах

В Госдуме предлагают списывать штрафы до 2 тысяч за голосование на выборах

Ряд депутатов Госдумы предлагают списывать у россиян мелкие штрафы за участие в голосовании на выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо, направленное парламентариями премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Считаем целесообразным внедрить меру поощрения избирателей, согласно которой гражданину, пришедшему на выборы и проголосовавшему, списываются (аннулируются) имеющиеся у него неоплаченные штрафы на сумму до 2 тысяч рублей», — говорится в документе.

Таким образом депутаты рассчитывают стимулировать граждан к участию в выборах. Предполагается, что в списывании административного штрафа граждане будут видеть большую пользу, нежели в раздаче подарков или концертах. Инициаторами идеи выступили вице-спикер ГД Владислав Даванков и депутат Сардана Авксентьева.

