В ГД предложили списывать мелкие штрафы за голосование на выборах

В Госдуме предлагают списывать штрафы до 2 тысяч за голосование на выборах
Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Ряд депутатов Госдумы предлагают списывать у россиян мелкие штрафы за участие в голосовании на выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо, направленное парламентариями премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Считаем целесообразным внедрить меру поощрения избирателей, согласно которой гражданину, пришедшему на выборы и проголосовавшему, списываются (аннулируются) имеющиеся у него неоплаченные штрафы на сумму до 2 тысяч рублей», — говорится в документе.

Таким образом депутаты рассчитывают стимулировать граждан к участию в выборах. Предполагается, что в списывании административного штрафа граждане будут видеть большую пользу, нежели в раздаче подарков или концертах. Инициаторами идеи выступили вице-спикер ГД Владислав Даванков и депутат Сардана Авксентьева.

До этого в Госдуме выступили с инициативой о введении ежегодной «тринадцатой» пенсии, приуроченной к новогодним праздникам. По мнению авторов предложения, дополнительные выплаты позволят пожилым людям «приобрести подарки близким и достойно отпраздновать Новый год».

Ранее в Госдуме предложили проверять продавцов жилья на вменяемость.

