В Госдуме предложили проверять продавцов жилья на вменяемость

Депутат Нилов: проверку вменяемости продавца жилья следует сделать обязательной
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести обязательную проверку состояния здоровья и дееспособности продавцов жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на запрос депутата вице-премьеру России Дмитрию Григоренко и генпрокурору РФ Александру Гуцану.

Нилов отметил, что по окончании сделки зачастую появляются внезапные основания для ее оспаривания, из-за которых добропорядочные покупатели лишаются законно приобретенного жилья и денег. Для срыва договоренностей одна из сторон может сослаться на статью 177 Гражданского кодекса РФ «Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими», уточнил депутат.

«С высокой долей вероятности подобная практика, позволяющая лишать честно приобретенных объектов недвижимости россиян, может быть еще и удобным механизмом для реализации различных мошеннических схем», — говорится в запросе.

Глава комитета подчеркнул, что для решения ситуации Росреестр можно обязать проводить проверки состоянии здоровья и дееспособности продавцов. По его словам, такой подход позволит покупателю быть уверенным, что его имущественные права защищены.

Ранее в Госдуме предупредили россиян о введении биометрии в сделках с недвижимостью.

