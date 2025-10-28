В Госдуме предложили выплачивать россиянам тринадцатую пенсию

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о введении ежегодной «тринадцатой» пенсии, приуроченной к новогодним праздникам. Данное предложение он высказал в интервью РИА Новости.

«В День бабушек и дедушек хочу вновь поднять вопрос о предложении партии «Справедливая Россия» о выплате дополнительной пенсии в преддверии Нового года», — заявил политик.

По его мнению, дополнительные выплаты позволят пожилым людям «приобрести подарки близким и достойно отпраздновать Новый год».

Миронов подчеркнул, что в России бабушки и дедушки играют особую роль в обществе: они активно участвуют в воспитании внуков, оказывая существенную поддержку родителям, занятым работой. Несмотря на возраст, отметил политик, они стремятся обеспечить внукам заботу, сохраняют семейные ценности и являются надежным оплотом семьи.

«Сегодня, отмечая День бабушек и дедушек, мы чествуем этих близких, мудрых и дорогих людей, которые щедро дарят свою любовь, заботу и поддержку своим детям и внукам, делятся мудрыми советами в сложные моменты. Дорогие бабушки и дедушки! Желаю вам радости, крепкого здоровья и всегда отличного настроения!» — подытожил лидер «Справедливой России».

