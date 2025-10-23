На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Барнауле задержали сторонника террористов, который пытался сжечь храм

ФСБ: жителя Барнаула задержали при попытке поджога храма
true
true
true

В Барнауле Алтайского края задержали сторонника террористов, пытавшегося сжечь храм. Об этом сообщает региональное Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ), пишет РИА Новости.

«Установлено, что иностранный гражданин, 1984 г.р., действуя в интересах международной террористической организации, совершил попытку поджога одного из храмов Барнаула с помощью самодельных зажигательных устройств в целях дестабилизации деятельности органов власти», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина — сторонник запрещенной в России международной террористической организации, выходец из Закавказья.

Завершить преступление ему не удалось — возле храма злоумышленника задержали силовики.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. По ней иностранцу грозит до 20 лет заключения. Фигуранта уже заключили под стражу. Расследование продолжается.

20 октября сотрудники ФСБ задержали мужчину, планировавшего совершить теракт в здании администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края. По данным спецслужбы, задержанный по заданию куратора провел разведку места возможного совершения теракта, после чего приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Ранее было опубликовано видео задержания подозреваемого в попытке теракта в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами