В Смоленской области предотвратили поджог здания администрации

В поселке Верхнеднепровский Смоленской области сотрудники полиции предотвратили попытку поджога административного здания. Об этом сообщили в МВД.

Инцидент произошел ночью. На месте задержали местную жительницу. По предварительным данным, она пыталась совершить поджог из хулиганских побуждений.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы ее действий. В отношении женщины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.

До этого ФСБ обнародовала видео допроса россиянина, задержанного за привлечение подростков к терактам на железнодорожных путях в Мордовии. В ходе допроса молодой человек рассказал, что поджигал «будки», расположенные рядом с железной дорогой, за это злоумышленник получал переводы с Украины суммой от 5 до 10 тыс. рублей.

Ранее суд арестовал двоих иностранцев за подготовку теракта в российской синагоге.