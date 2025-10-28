На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокуратура начала проверку в школе, где установили разделяющие детей таблички

В азовской школе, где разделили детей на «малоимущих» и «СВО», начата проверка
Соцсети

После публикации фото из школьной столовой Азова Ростовской области прокуратура начала проверку. Об этом сообщает RT в Telegram-канале со ссылкой на надзорное ведомство.

В региональной прокуратуре также отметили, что проверка коснется организации детского питания во всех школьных учебных заведениях города.

В конце октября в СМИ появилось фото из школы №11 города Азова, где в столовой на столах были установлены таблички «Малоимущие» и «СВО». Впоследствии был уволен директор школы, а глава города, Дмитрий Устименко, в комментарии охарактеризовал эту ситуацию, как «верх глупости». Градоначальник сообщил о том, что он распорядился всех детей кормить одинаково.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru» назвала такое разделение детей бесчеловечным и недопустимым. Парламентарий также отметила странность реакции администрации учебного заведения. Она выразила мнение, что единственное разделение, которое возможно применять к детям, это разделение по половому признаку.

Ранее депутаты ГД предложили выдавать малоимущим россиянам сертификаты на продукты.

