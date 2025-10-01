На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутаты предложили выдавать малоимущим россиянам сертификаты на продукты

В Госдуму внесут проект о сертификате на продукты для малоимущих граждан
Максим Блинов/РИА Новости

В Госдуму планируют представить на рассмотрение законопроект о введении продовольственных сертификатов для граждан с низким уровнем дохода. Об этом пишет ТАСС.

Авторами инициативы выступила группа депутатов, возглавляемая председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и первым замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрием Гусевым.

Согласно проекту закона, на получение сертификата смогут рассчитывать постоянно проживающие в России граждане, чьи семьи имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе. Номинальная стоимость сертификата составит 30% от величины прожиточного минимума.

«Этот закон позволит обеспечить социальную справедливость: никто не должен оставаться без базовых продуктов питания. Мы предлагаем инструмент, который реально работает в регионах и теперь станет доступен для всех нуждающихся в России», — пояснил Гусев.

Нилов, в свою очередь, подчеркнул, что законопроект предоставит малоимущим дополнительную возможность приобретать необходимые продукты питания, при этом будет осуществляться строгий контроль за целевым использованием средств, исключая возможность приобретения алкоголя, табака и других товаров, не относящихся к категории базовых продуктов.

Ранее в РФ предложили ввести налоговый кешбэк для малоимущих семей с одним ребенком.

