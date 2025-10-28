В Азове уволили директора школы, где детей делили на «малоимущих» и «СВО»

Устименко: директор школы, где делили детей в столовой по табличкам, уволен

В Азове Ростовской области уволили директора школы №11, в столовой которой на столах установили таблички «Малоимущие» и «СВО». Об этом RT сообщил глава города Дмитрий Устименко.

«Вряд ли человек здравомыслящий может это спокойно прокомментировать. Это яркий пример того, что нет пределов человеческой глупости», — сказал глава Азова.

Устименко добавил, что просит прощения за сотрудников школы, которые допустили подобное. По его словам, проблему урегулируют, а школьники будут питаться одинаково.

Несколькими часами ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru» назвала такое разделение бесчеловечным и недопустимым и призвала «эти вещи убрать». Депутат отметила, что дети из малообеспеченных семей, которым положено бесплатное питание, стесняются пользоваться этой льготой из-за травли.

Ранее депутаты предложили выдавать малоимущим россиянам сертификаты на продукты.