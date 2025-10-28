Губернатор высказался о ситуации с дискриминационными табличками в школьной столовой

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал ситуацию с табличками «Малоимущие» и «СВО» в одной из школьных столовых Азова грубейшей дискриминацией. Мнение он высказал написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что подобное разделение детей не только унижает их достоинство, но и провоцирует травлю в школьной среде.

«Не должно быть никаких разделений детей по социальному, имущественному или любому другому признаку. Каждый ребенок имеет право на равное и уважительное отношение», — сказал глава региона.

Слюсарь добавил, что за случившееся руководителю школы был объявлен выговор.

До этого глава города Азова сообщил, что директор школы №11, где в столовой на столах установили таблички «Малоимущие» и «СВО», уволен с занимаемой должности.

В беседе с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала подобный инцидент в азовской школе «бесчеловечным и недопустимым» и призвала «убрать эти вещи».

Ранее в Госдуме выступили с инициативой ввести в школах шведские столы.