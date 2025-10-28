Суд вынес приговор замначальника тыла Росгвардии Мирзаеву

Суд приговорил замначальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева к девяти годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве. Об этом сообщается на портале Главной военной прокуратуры.

Приговор вынес Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд. Мирзаева признали виновным по статье о вымогательстве и получении взятки в особо крупном размер. Помимо отбывания срока в колонии строгого режима, подсудимого лишили права в течение пяти лет занимать определенные должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций. Помимо этого, с него взыскана сумма полученной им взятки в полном объеме.

Мирзаева арестовали 3 ноября 2024 года. Бывший заместитель командующего Южного округа Росгвардии, по версии следствия, потребовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 млн рублей и угрожал разорвать контракт стоимостью 480 млн, если денег не будет. Компания перевела Мирзаеву средства через посредника, который также был задержан.

В начале октября суд приговорил к семи годам колонии генерального директора «Флакфуд трейд» Махира Сафарова, который передал Мирзаеву взятку в размере 140 млн рублей.

Ранее предприниматель получил семь лет колонии за мошенничество с оборонзаказом.