На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд вынес приговор замначальника тыла Росгвардии Мирзаеву

Суд приговорил замначальника тыла Росгвардии Мирзаева к девяти годам колонии
true
true
true
close
rosguard.gov.ru

Суд приговорил замначальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева к девяти годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве. Об этом сообщается на портале Главной военной прокуратуры.

Приговор вынес Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд. Мирзаева признали виновным по статье о вымогательстве и получении взятки в особо крупном размер. Помимо отбывания срока в колонии строгого режима, подсудимого лишили права в течение пяти лет занимать определенные должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций. Помимо этого, с него взыскана сумма полученной им взятки в полном объеме.

Мирзаева арестовали 3 ноября 2024 года. Бывший заместитель командующего Южного округа Росгвардии, по версии следствия, потребовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 млн рублей и угрожал разорвать контракт стоимостью 480 млн, если денег не будет. Компания перевела Мирзаеву средства через посредника, который также был задержан.

В начале октября суд приговорил к семи годам колонии генерального директора «Флакфуд трейд» Махира Сафарова, который передал Мирзаеву взятку в размере 140 млн рублей.

Ранее предприниматель получил семь лет колонии за мошенничество с оборонзаказом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами