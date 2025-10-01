На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Предприниматель получил семь лет колонии за мошенничество с оборонзаказом

«Коммерсантъ»: основатель ВНПО «Принт» Котович причинил ущерб МО на 200 млн руб
Алексей Филиппов/РИА Новости

Основатель ООО «Внедренческое научно-производственное и обслуживающее предприятие «Принт» (ВНПО «Принт») Сергей Котович признан виновным в особо крупном мошенничестве и приговорен к семи годам заключения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, Котович при выполнении секретного гособоронзаказа на двух объектах нанес ущерб Минобороны в размере порядка 200 млн руб. Пресненский суд Москвы признал вину подсудимого, и отправил его отбывать наказание из зала суда. Защитник предпринимателя, по сообщению СМИ, от комментариев отказался.

В то же время издание сообщает, что во время судебного разбирательства защита настаивала на том, что заказ Минобра ВНПО «Принт» выполнило в 2020 году, и каких-либо возражений на тот момент не было. При этом адвокат Котович настаивал на том, что его подопечный невиновен.

Между тем, по данным газеты, отчетность ВНПО отражает, что в 2021 году выручка фирмы составила порядка 180 млн руб., что может быть связано с оспариваемой в суде сделкой. Отмечается также, что Котович являлся учредителем нескольких организаций, включая ООО «Военно-мемориальный центр «Ритуал»».

Ранее при разработке инновационного прибора произошло хищение 100 млн руб.

