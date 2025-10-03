Россиянин, передавший взятку замглавы тыла Росгвардии, получил срок

Главу фирмы посадили на 7 лет за взятку замначальника тыла Росгвардии Мирзаеву

Суд приговорил к семи годам колонии генерального директора «Флакфуд трейд» Махира Сафарова, который передал взятку в размере 140 млн рублей заместителю начальника тыла Росгвардии, генерал-майору Мирзе Мирзаеву. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России, передает РИА Новости.

«Приговором суда Сафарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима...» — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант передал Мирзаеву взятку от руководителя компании «Пегас-Эко» в размере 140 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении госзаказа.

Генерал-майора Мирзу Мирзаева арестовали 3 ноября.Бывший заместитель командующего Южного округа Росгвардии, по версии следствия, потребовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 млн рублей и угрожал разорвать контракт стоимостью 480 млн, если денег не будет. Компания перевела Мирзаеву средства через посредника, который также был задержан.

Защита Мирзаева просила о домашнем аресте, но суд принял решение отправить его в СИЗО. Он арестован до 2 января 2025 года.

Ранее предприниматель получил семь лет колонии за мошенничество с оборонзаказом.