В МИД РФ высказались о новой военной стратегии Молдавии

Захарова: у Молдавии нет ресурсов для реализации новой военной стратегии

Власти Молдавии не располагают ресурсами для реализации своей новой военной стратегии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Ключевым элементом данного документы стали планы увеличения расходов на оборону до 1% ВВП, а также то, что подготовка молдавских военнослужащих будет осуществляться в соответствии со стандартами НАТО», — уточнила дипломат.

8 октября в Молдавии утвердили новую военную стратегию. Россия в документе названа главной угрозой безопасности республики. Более того, в качестве одного из «военных рисков и угроз национальной безопасности» определено продолжение конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действующее руководство Молдавии продолжает недружественную линию в отношении Москвы. По его словам, при реализации подобного курса «можно только выразить сожаление».

Ранее Песков предостерег Молдавию от повторения ошибок «одного государства».