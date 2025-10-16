На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Молдавии утвердил результаты выборов в парламент

Конституционный суд Молдавии утвердил оспоренные результаты выборов в парламент
Stringer/Reuters

Конституционный суд (КС) Молдавии утвердил результаты выборов в парламент, которые оспорила оппозиция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя КС Домнику Маноле.

«Конституционный суд Республики Молдова постановил: утвердить итоги парламентских выборов в Молдавии, прошедших 28 сентября», — сказала Маноле на заседании.

29 сентября лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что молдавские оппозиционеры не признают результаты парламентских выборов и готовы их обжаловать. Он назвал прошедшее голосование «назначением», а не выборам.

По итогам парламентских выборов, состоявшихся в Молдавии 28 сентября, голоса избирателей почти поровну распределились между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду и оппозиционными силами, ориентированными на сотрудничество с Россией. ПДС получила 50,2% голосов, оппозиционные партии — 49,8%. Преимущество правящей силы обеспечили голоса молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны большинство избирателей поддержали оппозицию. После утверждения Конституционным судом полномочий депутатов ПДС предстоит сформировать новый состав правительства.

В ходе кампании оппозиция заявляла о случаях давления и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживает около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка — оба в Москве, с общим числом 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о трудностях для жителей Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти: из 270 тысяч избирателей региона смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.

16 октября оппозиционный Патриотический блок в Молдавии обратился в Конституционный суд с просьбой аннулировать результаты выборов. Правящая партия «Действие и солидарность» выступила за их утверждение. Представители блоков «Альтернатива» и «Наша партия» на заседании КС не присутствовали.

Ранее действующий премьер Молдавии отказался от своего поста в новом правительстве.

