Летевший в Таджикистан самолет экстренно приземлился в российском аэропорту

Летевший в Душанбе лайнер компании Nordwind Airlines вынужденно сел в Казани
Nordwind Airlines

Пассажирский самолет, летевший в столицу Таджикистана, вынужденно изменил маршрут и совершил посадку в аэропорту российского города. Об этом пишет «Татар-информ».

Журналисты выяснили, что инцидент произошел 28 октября. Лайнер компании Nordwind Airlines следовал из Казани в Душанбе, но почти сразу после вылета развернулся в воздухе и приземлился в аэропорту отправления.

Экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку, так как одному из пассажиров стало плохо. На место прибыли медики, которые осмотрели мужчину, но от госпитализации он отказался.

Самолет повторно вылетел из Казани в 5:17 мск.

26 октября пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры заявила, что в аэропорту Оренбурга вынужденно приземлился пассажирский самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Магнитогорск. Причиной послужило ухудшение метеорологических условий в Магнитогорске.

По данным надзорного ведомства, всего на рейс был зарегистрирован 181 пассажир. Людей разместили в отеле в Оренбурге, а вылет лайнера в Магнитогорск запланировали на 14:05 по местному времени (12:05 мск).

Ранее в петербургском аэропорту Пулково самолет, совершивший аварийную посадку, выкатился за пределы взлетной полосы.

