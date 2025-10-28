МЧС России зафиксировало шесть афтершоков на Камчатке

МЧС: на Камчатке за сутки произошло шесть афтершоков магнитудой до 4,8

На Камчатке продолжается афтершоковый процесс после мощного землетрясения, повлекшего за собой цунами, в июле. За минувшие сутки в регионе зафиксировано шесть афтершоков, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому края.

По данным ведомства, магнитуда этих афтершоков составила от 3,8 до 4,8. При этом в МЧС отметили, что подземные толчки в населенных пунктах не ощущались.

Также продолжается активность шести вулканов Камчатки: Безымянного, Ключевского, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. В частности, на вулкане Крашенинникова произошло два пепловых выброса, сообщили в ведомстве. Жителей и гостей региона призвали не приближаться к вулканам ради безопасности.

25 октября сейсмологи сообщили о подводном землетрясении в Тихом океане у южного побережья Камчатки. Его магнитуда составила 6,3. По данным службы мониторинга, толчок был зарегистрирован в 11:13 UTC (22:13 по местному времени, 13:13 мск). Эпицентр находился на расстоянии около 373 километров от Петропавловска-Камчатского, а глубина достигала примерно 22 километра.

