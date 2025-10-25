На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сейсмологи сообщили о подводном землетрясении в Тихом океане у Камчатки

ЕГС РАН: в Тихом океане у Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3
true
true
true
close
Uwe Anspach/Global Look Press

У южного побережья Камчатки произошло подводное землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

По данным службы мониторинга, толчок был зарегистрирован в 11:13 UTC (22:13 по местному времени, 13:13 мск). Эпицентр находился на расстоянии около 373 километров от Петропавловска-Камчатского, а глубина гипоцентра составила примерно 22 километра.

22 октября на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3. Очаг залегал на глубине 48,7 км.

В середине октября землетрясение магнитудой 5,9 случилось у побережья северных Курильских островов. Глава сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова рассказала, что эпицентр располагался в 75 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Там можно было почувствовать подземный толчок силой до 4—5 баллов. Очаг землетрясения залегал в Тихом океане на глубине 30 км.

Ранее россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами