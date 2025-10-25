Сейсмологи сообщили о подводном землетрясении в Тихом океане у Камчатки

У южного побережья Камчатки произошло подводное землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

По данным службы мониторинга, толчок был зарегистрирован в 11:13 UTC (22:13 по местному времени, 13:13 мск). Эпицентр находился на расстоянии около 373 километров от Петропавловска-Камчатского, а глубина гипоцентра составила примерно 22 километра.

22 октября на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3. Очаг залегал на глубине 48,7 км.

В середине октября землетрясение магнитудой 5,9 случилось у побережья северных Курильских островов. Глава сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова рассказала, что эпицентр располагался в 75 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Там можно было почувствовать подземный толчок силой до 4—5 баллов. Очаг землетрясения залегал в Тихом океане на глубине 30 км.

