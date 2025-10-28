Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Алма-Ате, который готовили пять иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) страны, пишет ТАСС.

По данным КНБ, теракт был предотвращен в сентябре этого года. Он находился на стадии подготовки — силовики сработали своевременно, не допустив реализации преступного замысла. В подготовке теракта подозреваются пять иностранных граждан, все они арестованы, уточнили в комитете. В интересах следствия детали операции и сведения о задержанных не разглашаются.

До этого сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали подозреваемого и его подельников, которые занимались подготовкой теракта в исправительной колонии. Была пресечена деятельность десяти сторонников радикальной религиозной идеологии. По предварительным данным, один из фигурантов дела готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде террористической идеологии, а также вербовали людей для работы в организации.

Ранее появились кадры предотвращения теракта против военного в Москве.