На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Алма-Ате

В Алма-Ате в сентябре предотвратили теракт, готовившийся пятью иностранцами
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Алма-Ате, который готовили пять иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) страны, пишет ТАСС.

По данным КНБ, теракт был предотвращен в сентябре этого года. Он находился на стадии подготовки — силовики сработали своевременно, не допустив реализации преступного замысла. В подготовке теракта подозреваются пять иностранных граждан, все они арестованы, уточнили в комитете. В интересах следствия детали операции и сведения о задержанных не разглашаются.

До этого сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали подозреваемого и его подельников, которые занимались подготовкой теракта в исправительной колонии. Была пресечена деятельность десяти сторонников радикальной религиозной идеологии. По предварительным данным, один из фигурантов дела готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде террористической идеологии, а также вербовали людей для работы в организации.

Ранее появились кадры предотвращения теракта против военного в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами