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В колонии Казахстана предотвратили теракт

Спецслужбы Казахстана задержали подозреваемого в подготовке теракта в колонии

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали подозреваемого и его подельников, готовящих теракт в учреждении уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана, передает ТАСС.

Отмечается, что проверялись колонии в Алматинской, Костанайской областях и области Жетысу. Пресечена деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии. По предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде террористической идеологии, а также вербовали людей для работы в организации.

В сентябре сообщалось, что в Нижегородской области России была пресечена деятельность экстремистов, которые образовали террористическую ячейку в колонии. Как сообщали в СК РФ, злоумышленники попытки предприняли вступления в религиозное экстремистское объединение и активно принимали в нем участие, пропагандируя радикальные религиозные догматы среди осужденных.

Ранее сообщалось о бунте в колонии в Казахстане.

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