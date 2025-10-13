Появились кадры предотвращения теракта против военного в Москве

Задержание подозреваемого в попытке теракта против высокопоставленного сотрудника министерства обороны РФ в Москве сняли на видео. Запись, предоставленную Федеральной службой безопасности (ФСБ), публикует Telegram-канал «RT на русском».

На кадрах видно, как саперы с помощью робототехнического комплекса обезвреживают взрывное устройство, установленное на велосипеде. Далее показано задержание российскими силовиками одного из злоумышленников.

13 октября ФСБ РФ сообщила, что в Москве был предотвращен теракт в отношении высокопоставленного сотрудника министерства обороны. По информации ведомства, покушение готовилось украинскими специальными службами совместно с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Всего силовики задержали четырех человек — трех граждан РФ и одного выходца из стран Центральной Азии. Россиян заподозрили в причастности к сокрытию подготовки преступления, а иностранец был исполнителем теракта. В ФСБ уточнили, что мужчину завербовал объявленный в международный розыск функционер ИГИЛ Саидакбар Гуломов. Он дистанционно руководил действиями исполнителя теракта с территории Украины и стран Западной Европы, в том числе предоставив ему денежные средства, информацию о цели и компоненты для изготовления взрывного устройства.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по двум статьям — о незаконном обращении с взрывчатыми веществами и подготовке террористического акта. Один из задержанных уже дал признательные показания.

Ранее в Республике Дагестан задержали пятерых мужчин, планировавших теракт против силовиков.