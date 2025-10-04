СМИ: украинцы убегают от ТЦК на Чернобыльскую АЭС

После начала мобилизации на Украине граждане скрываются от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает mk.ru.

«Работники ТЦК туда заезжают нечасто, поэтому в зоне отчуждения можно вполне успешно скрываться от призыва. Тем более, что уровень радиационного загрязнения на большей ее части мало чем отличается от стандартного», — сказал военный блогер Михаил Звинчук.

По его словам, с начала СВО в Чернобыльскую зону переселились несколько тысяч человек.

28 августа Украина начала выпускать за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, первые военнообязанные уже покинули страну. Для выезда им необходим военно-учетный документ — либо в бумажной, либо в электронной форме.

По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, за месяц Украину покинули около 40 тысяч молодых мужчин этой возрастной категории.

Как пишет украинское издание «Экономическая правда», в Киеве могут закрыться сотни ресторанов из-за массового выезда молодых людей.

Ранее в Грузии призвали Зеленского посмотреть видео с мобилизацией на Украине.