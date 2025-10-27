На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учительница растлила ученика и подговаривала его расправиться с ее мужем

В США педагог надругалась над подростком и заставила его расправиться с ее мужем
true
true
true
close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Учительница из американского штата Кентукки стала фигуранткой уголовного дела после надругательства над своим учеником. Об этом сообщает People.

По данным издания, 28-летнюю женщину задержали в апреле. Педагог растлила подростка, который находился в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Она домогалась молодого человека, склоняла его к действиям сексуального характера, отправляла ему материалы непристойного характера, которые полицейские позже обнаружили в комнате юноши.

Помимо этого, женщина подговаривала подростка, чтобы тот расправился с ее 49-летним супругом.

В суде учительница не стала давать показания в свою защиту. Присяжные признали ее виновной по трем пунктам обвинения, включая сексуальное насилие. Они рекомендовали назначить ей 14 лет лишения свободы. Приговор по этому делу женщине вынесут 13 ноября.

Педагогу предстоит еще одно разбирательство. Спустя месяц после ареста муж подал на развод. Несмотря на запреты, она продолжала видеться со своим пятилетним ребенком.

Ранее учительница дважды совратила ученика у себя дома и поплатилась.

