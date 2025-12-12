Фон дер Ляйен высказалась о судьбе российских активов

Евросоюз хочет, чтобы размороженные российские активы были пущены на восстановление Украины и на ее финансирование. Об этом в интервью Politico заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС сейчас работает над тем, чтобы бессрочно заморозить российские активы и перевести их Украине в качестве кредита на финансирование Киева в течение следующих двух лет. Согласно этим планам, Россия сможет вернуть конфискованные активы только в том случае, если выплатит Украине деньги на восстановление.

«Мы обеспечим сохранность этих активов, чтобы они могли быть инвестированы в реконструкцию Украины, работали на нее и финансировали страну», – отметила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, решение об использовании замороженных российских активов планируется принять «на следующей неделе в Евросовете». И «ближайшие дни покажут», придут ли европейские страны к соглашению, подчеркнула глава Еврокомиссии.

Накануне европейские послы начали письменную процедуру по долгосрочному замораживанию российских активов. Газета Financial Times сообщала, что на саммите ЕС 18 декабря европейские чиновники планируют в ускоренном режиме решить судьбу конфискованных российских активов. Для этого они намерены принять законопроект, предусматривающий использование европейскими странами чрезвычайных полномочий, позволяющих заморозить российские активы навсегда без единогласного согласия всех стран союза.

При этом Банк России уже заявил о том, что будет оспаривать решение Еврокомиссии в судах иностранных государств и международных организаций.

Ранее Зеленский рассказал, как собирается потратить российские активы.