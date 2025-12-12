На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поиски охотника, пропавшего на Камчатке месяц назад, прекращены

Tudoran Andrei/Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке спасатели прекратили поисковую операцию по розыску мужчины, который пропал в Быстринском районе более месяца назад. Об этом сообщает ИА «Кам24».

63-летний опытный охотник пропал в тайге в середине ноября. Поиски пропавшего велись почти месяц, однако они не увенчались успехом. Во время последней экспедиции поисковики обнаружили агрессивного медведя, который, вероятно, разрушил избушку охотника, и были вынуждены его ликвидировать.

Накануне на место выдвинулась пятая поисковая группа из пяти спасателей на снегоходах для повторного осмотра территории вокруг разрушенного зимовья. Поисковая экспедиция вернулась в поселок Эссо, активные наземные поиски решено прекратить, найти охотника не удалось.

До этого пенсионерку, которая заблудилась в лесу Тверской области и провела там сутки, спасли от холода собаки. Нашел разыскиваемую женщину в своем дворе полицейский, который после дежурства вернулся домой. Женщина рассказала, что ночью заблудилась в сумерках и к рассвету смогла выйти из леса самостоятельно.

Ранее в Приамурье полицейские спасли мужчину, который три дня выживал в тайге в мороз.

