Поиски охотника, пропавшего на Камчатке месяц назад, прекращены

На Камчатке спасатели прекратили поисковую операцию по розыску мужчины, который пропал в Быстринском районе более месяца назад. Об этом сообщает ИА «Кам24».

63-летний опытный охотник пропал в тайге в середине ноября. Поиски пропавшего велись почти месяц, однако они не увенчались успехом. Во время последней экспедиции поисковики обнаружили агрессивного медведя, который, вероятно, разрушил избушку охотника, и были вынуждены его ликвидировать.

Накануне на место выдвинулась пятая поисковая группа из пяти спасателей на снегоходах для повторного осмотра территории вокруг разрушенного зимовья. Поисковая экспедиция вернулась в поселок Эссо, активные наземные поиски решено прекратить, найти охотника не удалось.

