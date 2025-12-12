На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Священник задержал дебошира, разбившего 6 авто в Красноярском крае

В Красноярском крае священник задержал мужчину, разбившего 6 автомобилей
В Красноярском крае священник задержал пьяного дебошира, который разгромил шесть машин на парковке, сообщает Telegram-канал МВД по региону.

«Ранним утром 4 декабря в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в пятом микрорайоне города Шарыпово неизвестный испортил шесть машин, стоящих на автопарковке. Как выяснилось, дебошир внезапно начал прыгать по машинам, бить стекла руками и ногами, а затем вырвал из автобусной остановки скамью и урну и уже с помощью них портил автомобили», — говорится в сообщении.

На шум и срабатывающие сигнализации стали выходить владельцы автомобилей, неизвестный начал убегать. Задержать его удалось члену общественного совета при МО МВД России «Шарыповский» протоиерею Павлу Фролову.

До этого в Белгороде мужчины с топором и битой устроили жесткий бой на парковке из-за конфликта детей. На размещенных в сети кадрах, видно, как мужчины избивают друг друга, при этом в момент конфликта один из белгородцев начинает разбивать припаркованный автомобиль, который принадлежит его оппоненту. На записи также слышно, как в момент драки женщина просит вызвать медиков. После произошедшего правоохранители задержали белгородца, разгромившего машину.

Также, в Москве группа мужчин атаковала машину водителя, который ехал домой с ребенком.

Нападавшим показалось, что житель столицы их подрезал. После перестроения в правый ряд перед его машиной остановился их автомобиль. Из него вышли три человека, которые жестами призывали отца ребенка выйти наружу, а потом нанесли несколько ударов по транспортному средству.

Ранее на видео сняли, как женщина с ребенком умоляла таксиста не бить ее мужа.

