На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Британский флот проследил за прохождением российской подлодки

Военно-морской флот Британии отследил российскую подводную лодку в Ла-Манше
close
Олег Кулешов/РИА «Новости»

Королевский военно-морской флот Великобритании отследил российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом сообщается на его сайте.

«Специализированный вертолет Merlin из 814-й эскадрильи морской авиации и танкер RFA Tidesurge следили за российской подводной лодкой класса «Кило» «Краснодар» и сопровождающим ее буксиром «Алтай», когда они шли на запад из Северного моря, через Дуврский пролив и в Ла-Манш», — заявили в ВМФ.

Операция стала частью постоянных усилий правительства по обеспечению целостности британских вод и защите национальной безопасности.

Вертолет Merlin, базирующийся на военно-морской авиабазе Калдройз в Корнуолле, оставался на борту RFA Tidesurge на протяжении всей операции. Они были готовы перейти к противолодочным операциям, если бы «Краснодар» погрузился под воду. Российская подводная лодка прошла по Ла-Маншу на поверхности, несмотря на штормовую погоду, охватившую Великобританию, отметили в ВМФ.

Там добавили, что продолжали следить за «Краснодаром» и «Алтаем» до тех пор, пока они не достигли северо-запада Франции, недалеко от острова Ушант.

Ранее во Франции заметили неизвестные БПЛА над базой атомных подлодок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами