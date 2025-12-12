Британский флот проследил за прохождением российской подлодки

Королевский военно-морской флот Великобритании отследил российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом сообщается на его сайте.

«Специализированный вертолет Merlin из 814-й эскадрильи морской авиации и танкер RFA Tidesurge следили за российской подводной лодкой класса «Кило» «Краснодар» и сопровождающим ее буксиром «Алтай», когда они шли на запад из Северного моря, через Дуврский пролив и в Ла-Манш», — заявили в ВМФ.

Операция стала частью постоянных усилий правительства по обеспечению целостности британских вод и защите национальной безопасности.

Вертолет Merlin, базирующийся на военно-морской авиабазе Калдройз в Корнуолле, оставался на борту RFA Tidesurge на протяжении всей операции. Они были готовы перейти к противолодочным операциям, если бы «Краснодар» погрузился под воду. Российская подводная лодка прошла по Ла-Маншу на поверхности, несмотря на штормовую погоду, охватившую Великобританию, отметили в ВМФ.

Там добавили, что продолжали следить за «Краснодаром» и «Алтаем» до тех пор, пока они не достигли северо-запада Франции, недалеко от острова Ушант.

