На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредила об опасности маникюра для репродуктивного здоровья

Акушер-гинеколог Гюнгер: гель-лак может навредить репродуктивному здоровью
true
true
true
close
BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

Гель-лак за последние годы стал одним из самых популярных косметических средств благодаря стойкости и удобству. Однако его регулярное использование может нести потенциальные риски для репродуктивного здоровья женщин, рассказала врач акушер-гинеколог и специалист по репродуктивной медицине, доцент Нур Докузейлюль Гюнгер. Об этом сообщает турецкий портал Habertürk.

По словам специалиста, в состав гель-лаков нередко входят фталаты — вещества, обеспечивающие эластичность и долговечность покрытия. Эти соединения относятся к эндокринным дизрупторам, то есть способны нарушать работу гормональной системы. В экспериментальных исследованиях на животных фталаты связывали со снижением овариального резерва, вмешательством в процесс овуляции и негативным влиянием на развитие эмбриона. Еще один распространенный компонент — толуол, который помогает лаку равномерно распределяться по ногтевой пластине. При длительном воздействии он может влиять на менструальный цикл и гормональный баланс.

Дополнительные вопросы вызывает формальдегид, используемый как отвердитель. Всемирная организация здравоохранения относит его к канцерогенам, а высокая степень воздействия, как показывают отдельные исследования, может неблагоприятно отражаться на функции яичников. Также обсуждается роль метакрилатов, которые участвуют в процессе полимеризации гель-лака под действием УФ- или LED-ламп. Несмотря на ограниченное проникновение через кожу, при регулярном использовании их накопление в организме остается предметом научных дискуссий.

При этом врач подчеркивает, что на сегодняшний день нет убедительных научных доказательств того, что гель-лак напрямую вызывает бесплодие. Однако данные наблюдательных исследований, особенно среди работников бьюти-индустрии и медицинских специалистов с высокой профессиональной экспозицией, указывают на более частое появление нарушений менструального цикла, снижения овариального резерва и признаков ранней менопаузы. Это позволяет предположить, что ключевым фактором риска является не разовое использование, а многолетнее и регулярное воздействие химических веществ.

Особую осторожность, по словам эксперта, следует соблюдать женщинам, планирующим беременность, а также пациенткам, проходящим лечение бесплодия. В этот период влияние эндокринных дизрупторов может быть более выраженным: некоторые из них способны снижать качество яйцеклеток и вмешиваться в гормональную регуляцию. Поэтому таким пациенткам рекомендуется по возможности сокращать химическую нагрузку за несколько месяцев до зачатия, уделять внимание составу косметических средств и обеспечивать хорошую вентиляцию во время процедур.

Ранее ученые предупредили о неожиданной опасности искусственного света.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами