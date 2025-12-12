Рекордное число россиян вышли в финал чемпионата мира по боксу

12 российских боксеров одолели своих соперников в полуфиналах чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае под эгидой Международной ассоциации бокса (WBA). Это рекорд в истории российского и советского спорта.

Таким образом, российские спортсмены поборются за золото в 12 весовых категориях. Финалы пройдут 13 декабря.

От России в них примут участие Эдмонд Худоян (в категории до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Илья Попов (до 63 кг), Евгений Кооль (до 67 кг), Сергей Колденков (до 71 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 81 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).

В преддверии своего финала 19-летний боксер Вячеслав Рогозин заявил, что все 12 российских спортсменов могут завоевать золото чемпионата мира. Также Рогозин подчеркнул, что будет выходить на собственный титульный поединок в спокойном состоянии ума.

«С первого дня, когда я только пришел в спорт, я равнялся на величайших боксеров и мечтал стать таким же, как они. Я сюда приехал, чтобы побеждать, а не чтобы переживать и бояться чего-то. Чтобы выйти и побить любого. И без разницы, с кем я встречусь в финале», — заявил Рогозин.

Ранее Умар Кремлев заявил, что МОК отменил «глупое решение» о недопуске россиян.