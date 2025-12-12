В Минтруде России не увидели необходимости в сокращении рабочего дня

Котяков: в РФ отсутствует необходимость в сокращении рабочего дня до шести часов

Необходимость в сокращении продолжительности рабочего дня в России на данный момент отсутствует. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал внесение в парламент законопроекта, предусматривающего сокращение рабочего времени россиян до шести часов в день.

«У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. Вот на сегодняшний день с той ситуацией, которую мы видим на рынке труда, скажем так, идти на сокращение рабочего дня необходимости, мне кажется, нет», — сказал чиновник.

Котяков обратил внимание, что действующие в стране нормы трудового законодательства позволяют работодателям и сотрудникам согласовывать гибкий график работы. Это может быть как постоянное присутствие работников в офисе, так и дистанционная форма занятости и ее гибридные формы.

Законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня до шести часов на рассмотрение в Государственную думу РФ внесли депутаты от КПРФ. В пояснительной записке к документу говорится, что такой шаг позволит увеличить производительность труда за счет повышения ответственности и мотивации работников, окажет плодотворное влияние на здоровье россиян и обеспечит рост уровня жизни.

Ранее в Госдуме выразили уверенность, что возможное сокращение рабочего дня не отразится на зарплатах граждан.