На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минтруде России не увидели необходимости в сокращении рабочего дня

Котяков: в РФ отсутствует необходимость в сокращении рабочего дня до шести часов
close
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Необходимость в сокращении продолжительности рабочего дня в России на данный момент отсутствует. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал внесение в парламент законопроекта, предусматривающего сокращение рабочего времени россиян до шести часов в день.

«У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. Вот на сегодняшний день с той ситуацией, которую мы видим на рынке труда, скажем так, идти на сокращение рабочего дня необходимости, мне кажется, нет», — сказал чиновник.

Котяков обратил внимание, что действующие в стране нормы трудового законодательства позволяют работодателям и сотрудникам согласовывать гибкий график работы. Это может быть как постоянное присутствие работников в офисе, так и дистанционная форма занятости и ее гибридные формы.

Законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня до шести часов на рассмотрение в Государственную думу РФ внесли депутаты от КПРФ. В пояснительной записке к документу говорится, что такой шаг позволит увеличить производительность труда за счет повышения ответственности и мотивации работников, окажет плодотворное влияние на здоровье россиян и обеспечит рост уровня жизни.

Ранее в Госдуме выразили уверенность, что возможное сокращение рабочего дня не отразится на зарплатах граждан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами