Учительница дважды совратила ученика у себя дома и поплатилась

В США учительница пошла под суд за роман с учеником
Mexico Public Safety Department

В США бывшая учительница признала себя виновной в совращении ученика. Об этом сообщает телеканал KRCG.

Джане Мари Наннелл работала в начальной школе города Мексико, штат Миссури, с сентября 2020 года, но была уволена этой зимой. Это произошло после того, как в феврале стало известно, что женщина вступала в сексуальные отношения со своим учеником. Тогда потерпевший, чей возраст не разглашается, рассказал, что дважды занимался сексом с учительницей в июне 2024 года. При этом оба раза женщина привозила его к себе домой.

Также известно, что педагог вступала в половую связь с молодым человеком, который закончил обучение три года назад. Однако, по его словам, сексуальные контакты между ним и мисс Наннелл начались еще во время учебы и продолжались с марта по апрель 2022 года. Женщина согласилась с предъявленными обвинениями. В январе ей вынесут приговор. Какое наказание грозит педагогу, не сообщается.

Ранее учительница занялась сексом с ученицей и обвинила ее в домогательствах.

