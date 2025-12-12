Женщина собирает остатки еды со свадебных банкетов, чтобы кормить бездомных кошек

SCMP: китаянка ходит по свадьбам и собирает еду для бездомных кошек

Жительница города Баошань по имени Сюаньсюань стала популярной в китайских соцсетях после трех лет необычной благотворительной деятельности. Чтобы прокормить более 120 спасенных ею бездомных кошек, она начала собирать нетронутые блюда на свадебных банкетах незнакомых людей, пишет South China Morning Post.

По словам китаянки, она начала спасать животных зимой 2022 года, забирая дрожащих на холоде котят с улиц. Постепенно ее дом превратился в полноценный приют. На корм одной кошке уходит около $0,4 в день, поэтому ежедневные расходы превышали $42.

Переломный момент наступил на свадьбе, где она увидела, что большая часть блюд отправляется в мусор. Это подтолкнуло ее к созданию «Плана спасения остатков» — инициативы по сбору качественной неиспользованной еды для животных.

Несмотря на прежнюю социальную тревожность, женщина начала обращаться к новобрачным с просьбой разрешить ей забрать часть блюд. По ее словам, реакция гостей и молодоженов оказалась исключительно позитивной: многие поддерживали инициативу и приглашали ее присоединиться к банкету. В знак благодарности Сюаньсюань часто оставляла новобрачным $14, называя это «билетом на еду от котенка».

Китаянка посещает свадьбы примерно раз в десять дней. В пиковые моменты ей удавалось забирать до 30 килограммов нетронутых продуктов — курицу, рыбу, креветки.

Пользователи массово поддержали ее инициативу, называя женщину «примером доброты» и призывая продвигать практику сокращения пищевых отходов.

Ранее в сети похвалили женщину, отказавшуюся эвакуироваться во время наводнения без питомцев.