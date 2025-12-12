На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин встретился с президентом Туркмении

Путин в Ашхабаде провел встречу с президентом Туркмении Бердымухамедовым
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился в Ашхабаде с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава государства совершил государственный визит в Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

В ходе поездки российский лидер выступил на заседании Международного форума «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего». Перед началом официального мероприятия состоялась церемония приветствия глав делегаций – участников Международного форума Президентом Туркменистана, а также общая фотография.

После выступления на форуме Путин отдельно побеседовал с президентом Туркмении. Их переговоры открыли ранее анонсированную Кремлем серию двусторонних встреч.

В ходе поездки Путин планирует поговорить с лидерами Ирака — Абдель Латифом Рашидом, ИранаМасудом Пезешкианом, Турции — Реджеп Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана — Шахбазом Шарифом.

Ранее Путин в Ашхабаде возложил венок к символу нейтрального статуса Туркмении.

