Россиянина, задержанного в Сингапуре по запросу США, оставили под стражей после суда

Задержанного в Сингапуре россиянина оставили под стражей после первого суда
Shutterstock/FOTODOM

В пятницу, 3 октября, в Сингапуре прошло первое судебное заседание по делу задержанного в стране россиянина, передает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в республике.

Там сообщили, что россиянина оставили под стражей. Следующее судебное заседание запланировано на 9 октября. Дипломаты РФ поддерживают связь с полицией и следят, чтобы права гражданина РФ соблюдались.

Два дня назад стало известно, что россиянина задержали по запросу США. Мужчину обвиняют в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством. Его планируют экстрадировать в США.

Российская дипмиссия направила запрос в полицию Сингапура и получила подтверждение этой информации. Они связались с окружением мужчины, передали ему данные местных адвокатов для оказания юридической помощи и держат ситуацию на оперативном контроле.

Ранее российский этнограф назвал пачку открыток причиной своего задержания в Афганистане.

