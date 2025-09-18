Посольство РФ прокомментировало ситуацию с задержанным в США россиянином

Посольство РФ следит за ситуацией с задержанным в США россиянином Постовым

Дипмиссия наблюдает за ситуацией, сложившейся с 44-летним гражданином России Денисом Постовым, которого ранее задержали сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей посольства.

Там подчеркнули, что в курсе ситуации и следят за ней.

17 сентября адвокат россиянина Уильям Коффилд заявил, что служба иммиграционного и таможенного контроля США задержала Постового.

Адвокат добавил, что в настоящее время россиянин находится в центре задержания. Сторона защиты планирует добиться его освобождения под залог. По словам юриста, у Постового сейчас «нет легального статуса в США».

О задержании Постового стало известно в сентябре прошлого года. Его обвинили в нарушении закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. По данным министерства юстиции США, начиная с февраля 2022 года Денис Постовой приобретал и нелегально вывозил из страны электронные компоненты, которые могли использоваться для создания дронов. Российские дипломаты запросили информацию о задержанном.

Ранее защита россиянина Постового обвинила американцев в затягивании сроков его операции.