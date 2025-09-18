На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ прокомментировало ситуацию с задержанным в США россиянином

Посольство РФ следит за ситуацией с задержанным в США россиянином Постовым
true
true
true
close
Jall

Дипмиссия наблюдает за ситуацией, сложившейся с 44-летним гражданином России Денисом Постовым, которого ранее задержали сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей посольства.

Там подчеркнули, что в курсе ситуации и следят за ней.

17 сентября адвокат россиянина Уильям Коффилд заявил, что служба иммиграционного и таможенного контроля США задержала Постового.

Адвокат добавил, что в настоящее время россиянин находится в центре задержания. Сторона защиты планирует добиться его освобождения под залог. По словам юриста, у Постового сейчас «нет легального статуса в США».

О задержании Постового стало известно в сентябре прошлого года. Его обвинили в нарушении закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. По данным министерства юстиции США, начиная с февраля 2022 года Денис Постовой приобретал и нелегально вывозил из страны электронные компоненты, которые могли использоваться для создания дронов. Российские дипломаты запросили информацию о задержанном.

Ранее защита россиянина Постового обвинила американцев в затягивании сроков его операции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами