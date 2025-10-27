На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Новгороде эвакуировали аэропорт

В аэропорту Нижнего Новгорода эвакуировали сотрудников и пассажиров
true
true
true
close
Роман Владимиров/РИА Новости

В международном аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде днем 27 октября проводилась эвакуация сотрудников и пассажиров. Об этом сообщили очевидцы Telegram-каналу «Мой Нижний Новгород».

Сообщение об эвакуации появилось в 14:20 по московскому времени. По словам очевидцев, людей вывели на улицу, на месте происшествия были замечены экстренные службы. Причины случившегося уточняются.

Как позже сообщил источник ИА «В городе N», знакомый с ситуаций, в 14:40 аэропорт заработал в штатном режиме. Задержек рейсов не было.

21 октября с территории недействующего аэропорта «Орел-Южный» изъяли учебные авиабомбы. По данным регионального управления МЧС России, в службу спасения поступило сообщение об обнаружении похожих на боеприпасы предметов. На место была оперативно направлена группа специальных взрывных работ поисково-спасательной службы. В ходе обследования предметов спасатели-взрывники установили, что они не представляют угрозы. Найденные снаряды оказались не взрывоопасными учебными авиабомбами.

Ранее взрывное устройство обнаружили в молдавском аэропорту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами