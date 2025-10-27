В Нижнем Новгороде эвакуировали аэропорт

В международном аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде днем 27 октября проводилась эвакуация сотрудников и пассажиров. Об этом сообщили очевидцы Telegram-каналу «Мой Нижний Новгород».

Сообщение об эвакуации появилось в 14:20 по московскому времени. По словам очевидцев, людей вывели на улицу, на месте происшествия были замечены экстренные службы. Причины случившегося уточняются.

Как позже сообщил источник ИА «В городе N», знакомый с ситуаций, в 14:40 аэропорт заработал в штатном режиме. Задержек рейсов не было.

21 октября с территории недействующего аэропорта «Орел-Южный» изъяли учебные авиабомбы. По данным регионального управления МЧС России, в службу спасения поступило сообщение об обнаружении похожих на боеприпасы предметов. На место была оперативно направлена группа специальных взрывных работ поисково-спасательной службы. В ходе обследования предметов спасатели-взрывники установили, что они не представляют угрозы. Найденные снаряды оказались не взрывоопасными учебными авиабомбами.

Ранее взрывное устройство обнаружили в молдавском аэропорту.