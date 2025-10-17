Взрывное устройство обнаружили в молдавском аэропорту, ведется эвакуация

Предполагаемое взрывное устройство обнаружили в аэропорту молдавской столицы Кишенева, ведется эвакуация. Об этом сообщил ТСВ Приднестровье в Telegram-канале

«Сканеры в аэропорту зафиксировали, что в чемодане, который должен был попасть на борт самолета из Кишинева в Милан, может находиться взрывчатка», — говорится в сообщении.

Специалисты-взрывотехники осматривают предмет, чтобы обезвредить возможное устройство.

По его данным, чемодан оставил гражданин Албании, который скрылся с территории аэропорта и направился в сторону Сынжеры. Правоохранители ведут его поиски.

В январе текущего года в аэропорту Кишинева обезвредили подозрительный предмет. По информации молдавских СМИ, в ходе обработки почтовых отправлений была обнаружена игрушка в виде автомобиля, внутри которой могли находиться компоненты взрывного устройства. Специалистами Центра технической криминалистики была проведена экспертиза. Аэропорт был эвакуирован, однако после проверки тревога была отменена.

Ранее россиянин получил 400 тысяч рублей штрафа из-за шутки о бомбе в самолете.