Учительница дала подзатыльник ученику за неправильное ударение

Учительница из Челябинской области дважды ударила ученика по голове
true
true
true

В Челябинской области учительница применила к ученику физическую силу за ошибки во время чтения, сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел на уроке в начальной школе села Берлин. Судя по записи, сделанной одним из учеников, молодая учительница агрессивно отреагировала на то, что другой школьник неправильно ставит в словах ударения.

Это так разозлило ее, что женщина повысила голос и дважды ударила его ладонью по голове.

«Где ударение ставится? Что, тебе весело?» — вопрошала педагог.

СУ СКР по региону уже возбудил дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). По данным следствия, пострадавшему — 9 лет. Ведется проверка.

До этого учительницу из Казани обвинили в грубом обращении с детьми. В одном из случаев педагог была возмущена тем, что мальчик, сидящий за первой партой, делает одни и те же ошибки на письме. Сначала она пыталась заново объяснить правила, а затем схватила ребенка за ухо. Женщина отказалась комментировать свои действия.

Ранее учитель физики попытался утихомирить непослушного школьника и получил судимость.

