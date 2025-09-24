Учитель физики попытался утихомирить непослушного школьника и получил судимость

На Урале педагога отправили на исправительные работы за бросок ручки на уроке

Молодому учителю физики из Екатеринбурга дали год и шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка и обязали выплатить семье ученика 120 тысяч рублей за моральный ущерб. О решении суда пишет kp.ru.

В марте этого года 26-летний Сергей Перминов вел урок физики в школе № 123. В какой-то момент учитель применил физическую силу к подростку, который матерился и вызывающе себя вел. Сначала он бросил в ученика восьмого класса ручку, а затем заломил ему руку и повел к директору.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Суд признал, что мальчик испытал физические и эмоциональные страдания, и вынес педагогу суровый приговор.

Хотя родители пострадавшего отказались общаться напрямую, знакомые семьи признались, что что ребенок «проблемный» и уже сменил три школы. После инцидента учитель уволился и теперь не может преподаватель еще два года. Он признал ошибку и заявил, что поступил бы иначе, если бы мог все исправить. Сейчас учитель подал апелляцию, надеясь оспорить решение суда.

Ранее российская учительница отсудила десятки тысяч у семьи обматерившего ее школьника.