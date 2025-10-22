Учительницу из Казани обвинили в грубом обращении с детьми

В Казани учительница применила физическую силу к ученику и попала на видео

В Казани мать школьника обвинила учительницу в жестоком обращении. Видео, на котором педагог повышает голос на учеников и применяет к одному из них физическую силу, опубликовал Telegram-канал «Казань на максималках».

Агрессивная учительница работает в одной из платных школ на улице Худякова. Женщина регулярно кричит и поднимает руку на детей, доводя несовершеннолетних до слез.

Судя по записи, в одном из случаев педагог была возмущена тем, что мальчик, сидящий за первой партой, делает одни и те же ошибки на письме. Сначала она пыталась заново объяснить правила, а затем схватила ребенка за ухо.

Преподаватель отказалась комментировать свои действия. О реакции ее руководства на это видео не сообщается.

До этого учитель и ученик подрались в раздевалке бурятской школы и попали на видео. По словам очевидцев, конфликт якобы спровоцировал педагог, отвесивший подростку подзатыльник. Тогда школьник повалил педагога на пол в раздевалке и принялся бить его кулаками. В ходе потасовки несовершеннолетний сломал себе кисть, а учителя затем отстранили от работы. Его коллеги даже создали петицию, чтобы поддержать мужчину, который, как сообщается, стал жертвой травли со стороны детей.

Ранее россиянин ворвался на урок и избил школьника.