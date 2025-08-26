«Подойти, взять за задницу, увести»: суд заочно арестовал «секс-гуру» Алекса Лесли

Суд в Москве заочно арестовал блогера и «секс-гуру» Алекса Лесли по делу о склонении к изнасилованию. Его возбудили два месяца назад после заявлений москвичек о массовых домогательствах на улицах: участники курсов Лесли подходили к девушкам, а после отказа на просьбу познакомиться хватали их за ягодицы и убегали. Сам блогер выражал уверенность, что избежит наказания. По данным СМИ, сейчас он скрывается в Польше. При этом еще 25 августа в беседе с «Газетой.Ru» Лесли утверждал, что якобы именно он пытался вывезти из РФ другого арестованного блогера — Арсена Маркаряна.

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) по делу о склонении к изнасилованию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на суд. МВД объявило блогера в розыск на прошлой неделе.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал в отношении Кириллова меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — уточнил собеседник агентства.

По данным РИА Новости, заседание по избранию меры пресечения Лесли прошло в закрытом режиме. Срок его ареста будет исчисляться с момента фактического задержания блогера на территории РФ либо с момента передачи его правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию России.

Дело Лесли

24 июня Telegram-канал «Осторожно, Москва» рассказал о массовых домогательствах на улицах столицы, которые были связаны с тренингами по пикапу. Их организовал блогер, называвший себя «гуру секса и соблазнения». Каждый участник его курсов получил задание подойти на улице к 30 девушкам.

«Делаешь 30 подходов к девочкам за 30 минут ко всем незнакомым. <…> Каждой из них можно что-нибудь сказать, комплимент или «Привет, ты мне понравилась, пойдем займемся сексом в туалете». Тебе надо ее потрогать, ты придумываешь легенду. Женщина хочет секса, но хочет отдаться по правилам, которые у нее в голове. Если ты просто сразу за ногу ее будешь трогать, она будет понимать, что это не по правилам», — утверждал блогер.

Издание «Москвич Mag» раскрыло имя организатора «курсов пикапа», заявив, что это «секс-гуру» Алекс Лесли, который в 2010-е годы прославился своими тренингами и «выстроил вокруг себя секту пикаперов».

После сообщений СМИ о массовых домогательствах он выложил пост в своем Telegram-канале, где заявил, что его последователи неправильно все делают.

«Вы что должны были сделать? Что я говорил? Подойти, взять за задницу, увести в туалет и там [заняться с ней сексом]. А так как вы не завершили этап — они недовольны. Поэтому исправляйте свои ошибки», — добавил блогер.

На следующий день о возбуждении дела в отношении Лесли сообщили в Следственном комитете (СК) РФ. Там уточнили, что, по версии правоохранителей, блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера. Все это было зафиксировано на видео.

Сам Лесли, комментируя возбуждение дела, выражал уверенность, что избежит наказания.

Он отметил, что его проверяют уже 23 года и «никаких проблем пока не было, людям все нравится, люди довольны». При этом пострадавших девушек, рассказавших о домогательствах, блогер обвинил в желании похайпить, отметив, что большая часть русских женщин реагируют на такое поведение «адекватно».

«Я считаю, что просто раздувают из маленького процента этих жалобщиц, которые говорят про личные границы, про эти движения в сторону MeToo», — подчеркнул Лесли.

«Нас отслеживала ФСБ»

В июне в беседе с «Москвой24» блогер заявил, что находится не в России, но очень любит путешествовать. Сейчас, по данным «Осторожно, Москва», он скрывается в Польше . 25 августа в своем Telegram-канале он выкладывал фото с показа фильма о его тренингах в Варшаве.

При этом в тот же день в комментарии «Газете.Ru» Лесли утверждал, что это именно он пытался вывезти из России другого арестованного блогера Арсена Маркаряна — следовательно, якобы находился на территории страны.

«Я взял его, свой автомобиль. У меня есть лодка, которую используют для того, чтобы стартовать на кайтсерфинге, — она закрыла Арсена в багажнике, и я его вывозил. Нас остановили ФСБшники, если бы это просто обычные менты были, то никто бы нас не отследил. Нас отслеживала ФСБ. Они мне сказали, что я им вообще не интересен. Вообще не интересен — так они сказали. А Маркаряна почему-то арестовали. Не знаю, почему именно его. Я думаю, что арестуют меня тоже », — говорил Лесли.

При этом никаких подтверждений его слов не поступало. Mash писал, что Маркарян прятался в багажнике своей знакомой — девушки Юлии. А сам блогер утверждал, что «никакого багажника» и вовсе не было.