Суд признал незаконным содержание постов блогера Алекса Лесли

Суд в Москве запретил распространение постов блогера и секс-гуру Алекса Лесли
Телеграм-канал «alexlesleynew»

Суд в Москве признал незаконным содержание постов блогера Алекса Лесли, в которых содержались призывы к сексуальному насилию. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Решением суда требования межрайонного прокурора удовлетворены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с этого момента распространение курсов Лесли на территории РФ запрещено.

26 августа суд в Москве заочно арестовал блогера и «секс-гуру» Алекса Лесли по делу о склонении к изнасилованию. Его возбудили за два месяца до этого — после заявлений москвичек о массовых домогательствах на улицах: участники курсов Лесли подходили к девушкам, а после отказа на просьбу познакомиться хватали их за ягодицы и убегали.

Сам блогер выражал уверенность, что избежит наказания. По данным СМИ, сейчас он скрывается в Польше. При этом еще 25 августа в беседе с «Газетой.Ru» Лесли утверждал, что якобы именно он пытался вывезти из РФ другого арестованного блогера — Арсена Маркаряна. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жительница Польши подала заявление в полицию на блогера Алекса Лесли.

