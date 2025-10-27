Астроном объяснил происхождение яркого зеленого объекта в небе над Москвой

Светящийся объект, который заметили в небе над Москвой и в Подмосковьем, с большой долей вероятности — космический мусор. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. По его словам, такой вывод можно сделать исходя из скорости движения зеленого светящегося шара.

«Тут возможно только два варианта: либо это небольшой астероид, который улетел в атмосферу и сгорел, либо это космический мусор. Эти два явления можно отличить по скорости движения тела в самой атмосфере, то есть по болиду. Дело в том, что средняя скорость столкновения астероида с Землей порядка 20 км/с, а все космические аппараты движутся по земной орбите со скоростью 8 км/с. То есть астероиды движутся в два или даже в три раза быстрее, чем космический мусор. Для сравнения можете посмотреть, как двигался метеорит над Челябинском в 2013 году. Скорость была достаточно большая, поэтому, естественно, и предполагают, что с большой долей вероятности над Москвой видели все-таки космический мусор», — пояснил Железнов.

Он пояснил, что это могут быть обломки отработанных ступеней ракет, вышедшего из строя космического аппарата.

«По некоторым оценкам, 95% того, что летает вокруг земли, это и является космическим мусором. Так что надо посмотреть, были ли запуски ракет с космодрома «Плесецк», «Восточный», «Байконур» в недавнее время. Если не было, то, скорее всего, это вышедший из строя космический аппарат. Может, тот же Starlink. Но по характеру следа видно, что он в процессе полета рассыпается на несколько обломков, которые сгорают по отдельности. Обычно отработанная ступень вряд ли так себя будет вести, она просто сгорит. А тут можно предполагать, что, возможно, это космический аппарат сгорел», — сказал астроном.

По его словам, этот случай абсолютно безопасен для Земли, потому что тела небольшие, и атмосфера полностью уничтожает такие тела, не допуская до поверхности.

«Очень сложно пропустить подобное явление. Мы стали чаще видеть, фиксировать это. В науке это называется «эффект наблюдательной селекции». Плюс еще, естественно, у нас растет объем космического мусора, это тоже все падает. Нельзя сказать, что это какое-то редкое или необычное явление. Нет, это обычное явление», — констатировал Железнов.

Очевидцы зафиксировали неопознанный летающий объект в небе над Москвой и Подмосковьем примерно в 6:30 мск утром в понедельник. На опубликованных видео объект оставляет за собой яркий зеленоватый след и пролетаeт над жилыми домами, предположительно в районе Рублевского шоссе.

Ранее в Челябинской области очевидцы сняли в небе светящийся объект.