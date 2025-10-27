На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жена обвинила своего мужа в неверности, основываясь исключительно на онлайн-гадании

SCMP: китаянка обвинила мужа в измене после онлайн-гадания
Shutterstock

В китайском городе Уху, провинция Аньхой, женщина обвинила своего мужа в измене, опираясь исключительно на результаты онлайн гадания, за которое заплатила $70, пишет South China Morning Post. Гадалка утверждала, что мужчина якобы встречался и останавливался в отелях с другими женщинами.

Женщина полностью доверилась «мастеру гадания» из интернета, уверенная, что заплаченные деньги гарантируют точный прогноз. Муж китаянки заявил, что гадалка не только «обвинила» его в изменах, но и в якобы в связях с девушками, занимающимися проституцией.

«Она звонит этой гадалке с самого утра, не останавливаясь. Я сказал ей, что больше не могу это терпеть — такая жизнь невыносима», — пожаловался супруг.

Чувствуя себя несправедливо обвиненным, он обратился за помощью в полицию. В итоге правоохранители провели беседу с парой и раскритиковали женщину за доверчивость и суеверие, помогая супругам урегулировать конфликт.

Ранее в Китае жена поймала мужа на измене благодаря счету из аптеки.

