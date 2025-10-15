На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина более 50 лет симулировал слепоту, чтобы получить выплаты по инвалидности

OC: итальянец 50 лет притворялся слепым и обманул государство на €1 млн
true
true
true
close
Shutterstock

В итальянской Виченце 70-летнего мужчину обвинили в том, что он более полувека притворялся полностью слепым, получая государственные выплаты по инвалидности. За 53 года он незаконно собрал более €1 миллиона, пишет Oddity Central.

По данным итальянских СМИ, мужчина был признан слепым после несчастного случая на работе более пятидесяти лет назад. С тех пор он регулярно получал выплаты, пока финансовая полиция не заподозрила неладное и не начала за ним наблюдать.

В течение двух месяцев офицеры из Виченцы и Арциньяно следили за пенсионером и зафиксировали, как он самостоятельно ходит по городу, делает покупки, тщательно осматривает товары и даже работает в саду с опасными инструментами. Все это записали на видео.

После проверки прокуратура предъявила мужчине обвинение в мошенничестве против государства. Выплаты ему уже приостановлены, а офицеры начали налоговую проверку, чтобы взыскать незаконно полученные доходы.

Ранее женщина симулировала лейкемию ради выплаты страховки и попала в тюрьму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами