Мужчина более 50 лет симулировал слепоту, чтобы получить выплаты по инвалидности

В итальянской Виченце 70-летнего мужчину обвинили в том, что он более полувека притворялся полностью слепым, получая государственные выплаты по инвалидности. За 53 года он незаконно собрал более €1 миллиона, пишет Oddity Central.

По данным итальянских СМИ, мужчина был признан слепым после несчастного случая на работе более пятидесяти лет назад. С тех пор он регулярно получал выплаты, пока финансовая полиция не заподозрила неладное и не начала за ним наблюдать.

В течение двух месяцев офицеры из Виченцы и Арциньяно следили за пенсионером и зафиксировали, как он самостоятельно ходит по городу, делает покупки, тщательно осматривает товары и даже работает в саду с опасными инструментами. Все это записали на видео.

После проверки прокуратура предъявила мужчине обвинение в мошенничестве против государства. Выплаты ему уже приостановлены, а офицеры начали налоговую проверку, чтобы взыскать незаконно полученные доходы.

Ранее женщина симулировала лейкемию ради выплаты страховки и попала в тюрьму.