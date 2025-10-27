На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Галявиев не стал обжаловать приговор за стрельбу в гимназии в Казани

Максим Богодвид/РИА Новости

Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному лишению свободы за стрельбу в одной из школ Казани, не стал подавать в Верховный суд РФ жалобу на приговор нижестоящей инстанции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

К пожизненному заключению молодого человека приговорили в апреле 2023 года. Соответствующее решение принял Верховный суд Республики Татарстан. Кроме того, Галявиева обязали выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей, а в рамках гражданских исков суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 22 млн рублей.

Позднее адвокат фигуранта подал апелляционную жалобу, которую в августе 2024 года рассмотрел Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Инстанция отклонила обращение, оставив вынесенный Галявиеву приговор в силе.

Из материалов дела следует, что молодой человек в течение шести месяцев после вручения ему копии апелляционного определения мог подать жалобу в кассацию. Также осужденному рассказали о порядке обращения в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ. Вместе с этим ему сообщили о праве подать ходатайство о рассмотрении дела в Верховном суде РФ.

Как рассказал источник агентства, кассационная жалоба от имени Галявиева так и не поступила. Все установленные сроки уже истекли, тем не менее у фигуранта еще может появиться возможность подать документы, если он не смог этого сделать по уважительной причине.

11 мая 2021 года Галявиев напал на гимназию №175 в Казани. В результате взрыва и стрельбы пострадали более 20 человек, еще девятерых спасти не удалось. Злоумышленника задержали прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Галявиев хотел с помощью самодельного взрывного устройства полностью разрушить здание школы.

