Напавший на школу в Казани планировал разрушить здание взрывом

Приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в гимназии в Казани в мае 2021 года Ильназ Галявиев при подготовке нападения ожидал, что его самодельное взрывное устройство должно полностью разрушить школу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющееся в его распоряжении постановление суда.

«Он рассчитывал на то, что взрыв будет мощным и приведет к большим разрушениям стен, перекрытий и иных конструктивных элементов гимназии, вплоть до полного разрушения здания», — утверждается в материалах суда.

В мае 2024 года Галявиев обратился в Верховный суд Татарстана с просьбой вернуть ему треть квартиры.

В апреле 2023 года Галявиев получил пожизненный срок. В суде преступник заявил, что в исправительном учреждении займется написанием книги. Доходы от продаж он планирует направить на компенсации пострадавшим.

Ранее Галявиева обязали выплатить 1,4 млн рублей в пользу гимназии.